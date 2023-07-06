數位部第二屆「點子松」徵件活動即日起開跑。數位部說，該屆主題是「WeWe Futures：2040 多元共融，邀請全民一起發揮想像力和創造力，共同探索對於2040年生活的想像和期待，總獎金高達170萬元。該次活動也首次進行國際徵件，邀請國際夥伴共同參與；另面對人工智慧（AI）的快速發展，也將首度透過公民審議，凝聚社會對AI發展的共識，探討AI和人類未來如何共存共好。

數位部6日舉行「2023點子松徵件暨策展記者會」，數位部長唐鳳致詞時表示，去年第一屆的點子松以「WeWe Futures」為主題，邀請全民探討各個世代、各個地區對於2040年生活的想像和期待，今年第二屆活動延續首屆的精神，透過「2040多元共融」的主題，擴展至社會的多元性，邀請全民探討友善包容及共融存在的未來，期盼在數位發展的同時，也要增進「環境永續」與「社會共融」的精神。

唐鳳說，為了鼓勵大家發想，數位部5月起已在台灣各地辦理超過40場徵件推廣活動，本屆也首次進行國際徵件，在泰國、日本等辦理徵件說明會，邀請國際夥伴共同參與這一場想像力運動。

此外，唐鳳指出，本屆點子松將從8月起針對AI議題辦理審議式工作坊，透過公民審議的方式，凝聚社會對AI發展的共識，將邀請投件者與相關專家，共同探討AI應用倫理及創作心得，作為未來政策方向的參考。

為了深化這個討論，數位部在今年5月25日正式成為國際非政府組織「集體智慧計畫」（Collective Intelligence Project, CIP）的合作夥伴，參與對齊大會（Alignment Assemblies）專案，讓點子松（Ideathon）作為啟動「AI 未來民主化」（Democratizing AI Futures）其中一個對話平台。

數位部說明，第二屆「點子松」徵件活動至7月31日截止，歡迎全民參與，不分年齡、國籍，個人或團隊皆可投件，投件數至多3件；邀請投件者以新聞報導的第三方視角描述2040年可能發生的生活情境，想像未來生活樣貌，可透過純文字描繪，或者以圖（影像）文等方式表達。

數位部說，通過複選階段的作品將由專家學者輔導共創，協助作品進一步深化議題，再提交作品進入決選，期盼藉由活動徵集的創意，激發未來尖端技術的創新。該屆活動並規劃高達170萬的總獎金，此外，參加投稿的參加獎，以及各項入圍獎項，都將獲頒數位部發行的NFT限量憑證獎狀作為紀念。