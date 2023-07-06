國人對於兩岸發生衝突時，美國是否冒著犧牲該國子弟的風險而出兵援台，一向有不同的看法。國防安全研究院做了1份民調，以「國防民調呈現疑美論退燒及其省思」為題，其中有問到「如果兩岸發生戰爭，請問您認為美國會不會出兵幫助台灣？」有55％的受訪者認為會，37％認為不會。對此，前海軍艦長黃征輝6日就斷言，「台灣有什麼資格說美國會救我們？台灣沒有一個東西值得美國流連忘返，國防院的民調只是一個認知戰」，引發討論。

黃征輝6日在中天節目《Cti Talk》中表示，「怎麼會到現在還有這麼多人相信美軍一定會來呢？這是我們國防院5月11日公告的民調結果，他說兩岸發生戰爭的時候美國會出兵幫助台灣嗎？相信的人有55％，我看到真的覺得是不可思議」，黃征輝更強調，「我以前都說這是不可能的，就算他來好了，又怎麼樣呢？」

黃征輝更拿出日本做的民調舉例，「如果第一島鏈發生戰爭，美軍一定來幫日本打這場戰爭的，他民調非常高，但日本民調相當可信，因為日本有美國140多個軍事基地，那根本可以說是美國的土地，所以如果今天第一島鏈發生戰爭，美國捨得撤退嗎？他不會走的，不太可能」。

最後黃征輝也提及，「韓國也有70多個是美軍的軍事基地，那台灣有什麼資格說美國會救我們？台灣沒有一個東西值得美國流連忘返，國防院的民調只是一個認知戰」。