新店男倒垃圾突昏迷 口鼻出血緊急送醫搶救 21:062023/07/06 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新店男倒垃圾突昏迷，口鼻出血緊急送醫搶救。（示意圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（6）日下午15時許，新北市新店區中正路284巷，1名53歲林姓男子準備倒垃圾時突然倒地，口鼻出血，臉部流血發紺，嚇壞一旁鄰居，救護人員獲報到場，林男已無呼吸心跳，鄰居趕緊通知林男母親陪同，趕緊將他送往醫院急救。 9旬翁浴室跌倒不起！鄰居正好是「這群人」即刻救援 高雄林園2機車相撞 1男騎士頭部重創不治 遇918強震他急逃生錢包放花圃 拾獲男花光現金下場慘了 #倒垃圾 #鄰居 #林男 #趕緊 #鼻出血 也許您會感興趣 推薦閱讀 全新改款NISSAN ALTIMA上市 140萬有找 13:462023/07/06 生活 3星座男婚後超聽話 對付牡羊1招就能牽著鼻子走 12:112023/07/06 運勢 男持榔頭爆頭妻兒釀妻慘死 莽夫痛下殺手動機曝光 11:002023/07/06 社會 苗栗縣議長李文斌大愛協會第12個鄉鎮分站啟用 14:542023/07/06 寶島 林內鄉調查八色鳥數量 今年棲地更靠近人類區域 16:482023/07/06 生活 深夜偷倒100公斤化學藥劑進基隆河 莽男當場就逮下場慘了 10:072023/07/06 社會 男警愛慕女警竟兩次潛她房間偷內褲 因這理由法官判無罪 14:472023/07/06 社會 台中路口鈔票滿天飛 警調監視器一查原來是他的 13:042023/07/06 社會 12萬千元鈔滿天飛！外送員趕送餐狂飆 千元大鈔「天女散花」成奇景 16:102023/07/06 社會 曾有行人被撞死 大里中興路民代爭取設紅綠燈 19:382023/07/06 生活 李玟出道30周年爆噩耗 林俊傑心碎曬合照：代表性歌手殞落了 07:322023/07/06 娛樂 6年零登革熱破功 屏東出現今年首例 有這縣市足跡 09:452023/07/06 生活 李玟離世！二姊指死因非「這事」 一星期前已發現她有狀況 19:492023/07/06 娛樂 古坑登革熱累計15例 近期開放基層診所快篩 12:552023/07/06 生活 囤房稅通過遭質疑為選舉 林右昌：政策是多元多面 16:052023/07/06 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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