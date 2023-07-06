今（6）日下午15時許，新北市新店區中正路284巷，1名53歲林姓男子準備倒垃圾時突然倒地，口鼻出血，臉部流血發紺，嚇壞一旁鄰居，救護人員獲報到場，林男已無呼吸心跳，鄰居趕緊通知林男母親陪同，趕緊將他送往醫院急救。