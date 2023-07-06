澎湃新聞報導，大陸紀監委與司法部門「打虎」不停歇，6日又有4名省部級中管幹部落馬。中央紀委國家監委網站公布河北省人大常委會前副主任王雪峰、大陸國家菸草專賣局副局長何澤華兩人被開除黨籍，移送檢方偵辦。廣東省人大常委會副主任李春生被開除黨籍、公職「雙開」後移送檢方批准逮捕；此外，中共河北省委組織部常務副部長謝計來在法院審理開庭，認罪涉貪8870萬餘元（人民幣，下同），將於近日宣判。4人並先後遭到收繳違紀違法所得命運。

經調查，王雪峰違規接受他人旅遊活動安排，出入私人會所接受宴請，長期借用管理服務對象車輛；毫無組織前則，搞拉票賄選，大肆買官賣官，嚴重破壞當地政治生態，在組織談話時不如實說明問題，不按規定報告個人有關事項，在幹部錄用中弄虛作假為親屬謀取利益；收受大額禮品禮金；毫無紀法意識，把公權力作為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在職務晉升、崗位調整、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

經查，何澤華違規參加公款宴請，接受菸草系統私營企業主安排的宴請；違反組織前則，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；私欲膨脹，貪婪成性，長期違規經商辦企業攫取巨額經濟利益，退休後仍利用前職務影響為親屬謀利；公器私用，將手中的公權力和菸草資源異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在職級晉升、職工錄用、菸草業務承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

大陸最高人民檢察院6日發布李春生涉嫌受賄遭批准逮捕消息，此前中紀委監察委網站公布顯示，經查，李春生違規收受禮品、禮金，違規組織公款吃喝，接受私營企業主為其提供的私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊；違反組織前則，利用職權在幹部人事工作中為他人謀取利益，在組織函詢時不如實說明問題，隱瞞不報個人有關事項；安排他人支付應當由個人支付的費用，搞權色交易；違規干預和插手司法、執法和市場經濟活動；利用職務便利為他人在企業經營、專案推進、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物，此前已遭「雙開」。

天津市第一中級人民法院6日開庭審謝計來受賄一案。天津市人民檢察院第一分院指控，2002年11月至2017年1月，謝計來利用擔任中共河北省委組織部助理巡視員、副部長、常務副部長，河北省人民代表大會常務委員會副主任職務上的便利，以及職務許可權和職務形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人在工作崗位調整、工程項目開發事項等上提供幫助。1999年1月至2020年12月，謝計來多次違法收受他人財物，共計折合人民幣8870萬餘元。檢察機關提請以受賄罪追究謝計來的刑事責任，謝計來當庭認罪。