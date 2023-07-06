副總統暨民進黨總統參選人賴清德投書美國媒體《華爾街日報》，在文中大談未來如果當選總統，將全力強化國防嚇阻力、提升經濟安全、建立更緊密的民主夥伴合作，並維護兩岸現狀，用四大支柱推動負責任且永續的和平方案。對此，國民黨立委鄭麗文質疑，是否怕美國「疑賴」，才投書美國媒體？私底下沒辦法解決了？

鄭麗文批判賴清德，要孩子延長兵役，改當一年的兵；撒幣45.4億買火山地雷，民進黨執政就這樣強化戰力？難怪《經濟學人》說台灣是世界上最危險的地方，《華爾街日報》也說美國許多官員和分析人士認為，台灣到目前為止遠遠談不上準備好了！

鄭麗文分析，這七年萊豬吃了、福食進口了、軍購買了、台積電去美國了，我們換了什麼國際地位？加入了哪個元宇宙的CPTPP？民進黨執政八年敢取消ECFA嗎？一直說糖衣毒藥，被打臉對陸貿易依存度比馬總統還高，就拗説「只吃糖衣」，到底臉皮有多厚？

鄭麗文痛批民進黨執政後大喊抗中保台，操弄意識形態，若有不同意見，就說別人認知作戰。兩岸現狀「兵凶戰危」，賴清德就是要維持這種現況？

國民黨立委鄭麗文。（資料照片）

鄭麗文更直言，一下務實台獨，一下又說抗中保台，一下又和平保台？為了選戰什麼都說、人設一改再改，現在又向美國喊出空洞的四大支柱，還有誰要信？投書就可以讓美國人相信維持和平喔？

鄭麗文最後質疑，是怕美國「疑賴」，所以才投書美國媒體嗎？私底下沒辦法解決了嗎？