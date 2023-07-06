來自貓空、以茶甜點打開市場知名度的「貓茶町」，在微風台北車站正式設櫃，一口氣將品牌超過10多種的人氣茶甜品、伴手禮、霜淇淋於櫃點上展售，即日起至7月底前，多樣商品可享優惠折扣或是加碼贈送茶霜淇淋。此外， 現場並設有「百元禮盒」專區，將人氣禮盒縮小成隨行包，讓送禮送的又輕鬆又有趣。

「貓茶町」微風台北車站櫃，將品牌最經典、暢銷的品項齊聚，讓不論是國外觀光客或是台灣南北移動的旅客，都能買到最道地的台灣茶甜品，包括如：貓茶町與臺北市立動物園合作，將動物園的動物們匯聚在曲奇餅乾圓形鐵盒上，同時以木柵貓空茗茶鐵觀音茶、魚池源香紅玉紅茶，結合嚴選比利時天然發酵奶油，做成2種濃郁茶香的「茶曲奇餅乾」禮盒(售價390元) ，目前還推出2盒750元優惠。

不容錯過的還有深具祝福寓意、也是木柵茶代表的甜品鐵旺酥(售價400元8入/600元12入) ，方方正正、褐金飽滿的外型，嚴選臺灣土鳳梨入餡，加入木柵鐵觀音茶，完美結合餅皮，去除傳統鳳梨酥既定的油膩滑嘴，內層特別加入蔓越莓果乾以及高纖核桃，人口不僅有茶香餘韻回甘在口，還有微酸果乾與脆口核桃多層口感，目前還推出一次購買3盒8入或2盒12入折100元活動。

喜歡包種茶清香中帶點花香的消費者，可選購包種茶奶油酥餅(售價440元8入) ，選用貓空在地茶農的文山包種，做出獨特具有茶風味的奶油酥餅，層層酥脆的餅皮搭配濃醇麥芽香，軟嫩的茶糖餡加上酥餅的奶香味，一吃永難忘的好滋味，目前還推出特價每盒400元，一次購買2盒780元優惠。購買以上3種禮盒任一盒，即可加碼招待也是貓茶町經典茶霜淇淋乙支(售價95元) ，可說是相當超值的開幕慶優惠。

貓茶町還特地為微風台北車站櫃設立隨行包禮品專區，將6款人氣禮盒縮小成不超過200元隨行禮品包，包括如：鐵旺酥(售價100元)、鐵觀音蛋捲(售價100元)、包種茶奶油酥餅(售價110元)、鐵觀音麵(售價150元)、台灣茶牛軋糖(售價150元)、阿薩姆紅茶方塊酥(售價190元)，是出門旅遊帶點伴手禮回去贈送親友的絕佳選擇，目前也推出任選3款，招待吃貓茶町經典茶霜淇淋乙支(售價95元)活動。

他可以選購的茶甜點、禮盒也琳瑯滿目，如：72%純巧克力與卡式達餡再結合鐵觀音茶，製作而成的鐵觀音舒芙蕾(售價80元) 、濃郁的鐵觀音茶與72％巧克力演繹出入口即化的口感，是貓茶町鎮店之寶，今年度的配方還提升可可含量20％的鐵觀音生巧克力(售價380元) 、使用木柵鐵觀音茶與美國乳酪自然地融合為一的鐵觀音乳酪(售價390元)、以及融入在地鐵觀音的好味道，再搭配上低糖紅豆餡的鐵觀音麻糬(售價300元)，都是最具木柵貓空特色的茶甜品。