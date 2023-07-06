華新為掌控電動車電池材料，去年投資印尼旭日及緯創兩家冰鎳廠，年產能各5.5萬噸，其中旭日冰鎳廠第一季末正式投產，華新依持股比例50.1％，今年可掌控2萬噸以上冰鎳，開始貢獻營收。外界原本期待華新6月合併營收優於去年同期，卻不敵6月調降不銹鋼盤價、5月銅均價也較去年下滑，未能勝過去年同期。

華新6日公布，6月合併營收155.12億元，月減12.42％，年微減0.43％；第二季合併營收494.74億元，年減1.86％；上半年合併營收達1,001.51億元，年增7.71％，改寫同期次高。