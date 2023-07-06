台南市麻豆區中民里一家泡棉工廠，今天晚間8點突然起火，烈焰衝天，十分嚇人，台南市消防局出動24車、50人，現場燃燒面積初估250坪，幸無人受困，經過大約40分鐘灌救，目前已撲滅火勢，起火原因有待調查。
消防局晚間8點12分接獲通報，麻豆區中民里謝厝寮1家工廠有明火竄出，因工廠內都堆放易燃的泡棉，火勢迅速延燒，現場不斷竄出火舌和濃煙。
消防局出動麻豆等3個消防分隊的人力及車輛前往灌救，所幸很快就控制火勢，未有人員受困，至於起火原因仍待調查。
台南市麻豆區中民里一家泡棉工廠，今天晚間8點突然起火，烈焰衝天，十分嚇人，台南市消防局出動24車、50人，現場燃燒面積初估250坪，幸無人受困，經過大約40分鐘灌救，目前已撲滅火勢，起火原因有待調查。
消防局晚間8點12分接獲通報，麻豆區中民里謝厝寮1家工廠有明火竄出，因工廠內都堆放易燃的泡棉，火勢迅速延燒，現場不斷竄出火舌和濃煙。
消防局出動麻豆等3個消防分隊的人力及車輛前往灌救，所幸很快就控制火勢，未有人員受困，至於起火原因仍待調查。
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