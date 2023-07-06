64歲的天后瑪丹娜（Madonna）6月底時，因細菌感染住進加護病房插管治療，現在已返家休養中。未料，近日有國外社群謠傳說她腦死，她的好友蘿西歐唐納（Rosie o'donnell）發文澄清表示瑪丹娜「狀況良好，正在家裡康復中」。

64歲的天后瑪丹娜（Madonna）7月15日即將在溫哥華開始她的巡迴表演，近期她都為了即將到來的巡演努力排練，然而過度疲勞的行程令瑪丹娜身體出現警訊，使她受細茵感染送醫，根據英國廣播公司（BBC）報導，瑪丹娜上個月29日病況已經好轉，目前已返家休養，雖然瑪丹娜的經紀人表示，她的病情已經穩定，但據外媒《NEW YORK POST》的消息指出，瑪丹娜自離開醫院後都臥病在床，還會不時嘔吐，因為她將音樂工作看得比健康重要，只是身體發出的警訊讓她不得不暫緩排程，休養至康復。

蘿西歐唐納在instagram表示瑪丹娜目前狀況良好。（圖／蘿西歐唐納instagram）

對此，瑪丹娜於6月29日出院後，在近日卻傳出她腦死的消息，對此她的30年好友蘿西歐唐納（Rosie o'donnell）發文澄清，她表示瑪丹娜目前狀況良好，正在家裡休養康復中，還稱讚瑪丹娜「非常堅強」急為好友澄清不實謠言。