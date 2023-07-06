路透引述美國官員指出，葉倫將與李強、劉鶴以及美國商界領袖會面，葉倫將與中國談論針對美國公司的懲罰措施和市場准入壁壘，包括近期的鎵、鍺出口管制。官員指出，美國明確表示不支持中美經濟脫鉤。

大陸官媒央視旗下新媒體玉淵譚天6日表示，葉倫抵達北京時天空剛好出現一道彩虹，中國財政部國際經濟關係司司長楊英明也特別為葉倫指了這道彩虹，該媒體指出，相信彩虹是一種提醒，對於中美關係來說，帶著誠意來，互相尊重，才能雨過天晴。