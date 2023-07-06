英國警方今天表示，他們正在調查位於南倫敦的溫布頓（Wimbledon）一所小學發生的一起嚴重車禍。這起車禍造成2名成人和7名兒童受傷，但據信與恐怖攻擊無關。

路透社報導，警方表示，一輛汽車撞上位於坎普路（Camp Road）的「勤學預備學校」（The Study Prep，暫譯）一棟建築，現場有數人接受治療。這所學校是一所專供4至11歲女孩就讀的學校。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）在聲明中表示：「我們並未將此事件視為恐怖攻擊。正在進行調查，以了解事件的全貌。」

'You do not expect this, it's a really quiet part of Wimbledon Common'.@SkyJacquie reports from Wimbledon where a child has died in a car crash.https://t.co/LifJKBH0VF



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警方表示，正在等待有關9名傷者狀況的進一步消息。肇事車輛駕駛已將車停在現場。

警方表示：「無人遭到逮捕。」

坎普路距離溫布頓網球錦標賽的舉辦場地全英俱樂部 （All England Lawn Tennis and Croquet Club）約1.61公里。