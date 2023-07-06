李強在會議上指出，大陸正處在經濟恢復和產業升級關鍵期，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局。要圍繞穩增長、穩就業、防風險等，抓緊實施一批針對性、組合性的政策措施。要圍繞高品質發展首要任務，在轉方式、調結構、增動能上下更大功夫。要建立健全政府與民營企業、外資企業等各類企業的常態化溝通交流機制，通過增強工作互動性來增強決策科學性。
李強表示，希望廣大專家學者發揮專業優勢，把握客觀規律和發展大勢，多提建設性的意見建議，為推動高品質發展貢獻智慧和力量。
大陸央視新聞報導，中共中央政治局常委、國務院總理李強6日下午舉辦經濟形勢專家座談會，聽取專家學者對當前經濟形勢的建議，包括第一副總理丁薛祥也出席該會議，市場關注會否推出新一輪大規模刺激經濟措施。
李強在會議上指出，大陸正處在經濟恢復和產業升級關鍵期，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局。要圍繞穩增長、穩就業、防風險等，抓緊實施一批針對性、組合性的政策措施。要圍繞高品質發展首要任務，在轉方式、調結構、增動能上下更大功夫。要建立健全政府與民營企業、外資企業等各類企業的常態化溝通交流機制，通過增強工作互動性來增強決策科學性。
李強表示，希望廣大專家學者發揮專業優勢，把握客觀規律和發展大勢，多提建設性的意見建議，為推動高品質發展貢獻智慧和力量。
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