彰化縣伸港鄉什股村公布送煞儀式路線圖。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

能避則避！彰化縣伸港鄉什股村長辦公室今天在社群平台發布訊息，指明天晚間10點將舉辦「送肉粽」去煞儀式，除公布路線圖，也提醒生肖猴、馬、蛇的民眾儘量迴避；此外，柯姓道長也提供100道保安符令，需要的民眾可到該村慈汶壇免費索取。

這場送肉粽的時間是7／7晚間10點至11點左右，路線從什股村什股六街出發，沿建國十一街右轉至濱二路左轉，最後從蚵寮村及曾家村一帶的出海口送出海。

柯姓道長指出，這次的儀式要提醒猴、馬、蛇3個生肖的民眾注意，明晚44歲屬猴者正沖，58歲屬馬者偏沖，11歲、71歲屬蛇者時沖，上述3種生肖應儘量迴避，若有不便之處，還請多多包容見諒。

這次他也準備了100張保安符令，供有需要的民眾免費索取，若數量不夠，他會視情況增補。

所謂的「送肉粽」去煞儀式目的為祈求「亡者安息、存者安心」，道長建議，在明晚「送肉粽」過程中，請民眾配合緊閉門窗，盡可能提早返家或不要外出，以避開該時段與送煞路線。