西太平洋局勢日益緊張，身處最前線的美國海軍太平洋艦隊，雖擁有200艘船艦、15萬官兵及非軍職人員，占比達美國海軍的6成，但在數量上仍遜於解放軍海軍。太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel Paparo）就坦言，解放軍近20年的擴軍已對美國造成嚴重威脅。對此，前大使介文汲6日就表示，「中國大陸雖然說有航空母艦、055大驅、轟-6K、核潛艇，但這些都是載台，真正的打擊性武器就是飛彈系統」，引發討論。

面對數量上的全球最大海軍，以及號稱航母殺手的東風-21、東風-26飛彈威脅，乃至中國大陸有意圖的洩露東風模擬攻擊美軍航母畫面，帕帕羅直言，如果對此說不會擔心，那就是太蠢了，尤其解放軍的火箭軍更讓他擔憂，不過，美軍也不會停止開發反制解放軍戰術的腳步，所以「我不會說我們已經準備好了」，儘管從拳擊的角度來看，同為西太平洋國家的美國及中國大陸，中國大陸明顯「手比較長」，但這不意味著更有優勢。

介文汲5日在中天節目《全球大視野》中表示，「這個美國的太平洋艦隊司令他是實話實說的，他不是吹牛的，美國終於在二次大戰以後感覺他的無敵艦隊的時代快結束了，最主要就是工具的改變，武器本身的改變」，介文汲更提到，「中國大陸雖然說有航空母艦、055大驅、轟-6K、核潛艇，但這些都是載台，真正的打擊性武器就是飛彈系統」。

介文汲分析，「飛彈系統包括陸基、海基、空基，鷹擊21就是東風-21的艦載版，東風-21也可從路基上發射，鷹擊21就是從船艦上發射，另外還有轟-6K從空中發射，所以這就變成距離事實上就不是那麼重要了」，介文汲最後更說，「所以基本上就是中國大陸的武器，現在讓美國感覺沒有對策，真正中國大陸用這些武器的話，主要就是導彈系列對美國的海上艦艇，美國人承認他們很畏懼，基本上美國現在是沒輒，當然可以硬碰硬，但這樣是兩敗俱傷」。