名嘴周玉蔻與蔡玉真影射前中國小姐張淑娟與蔣孝嚴滾床單，遭到檢方起訴，台大前校長管中閔也有感而發，喊話別讓惡人輕易逃脫，更想起當年「卡管案」，大嘆還有很多惡人不認錯。與管中閔合寫《大學的脊梁》的作家楊渡更加碼爆料，指出其中一名加害者是「現在要選總統的某人」，還讓管中閔噁心到洗了好幾次手。

楊渡6日在臉書發文「猜猜看，文中的長官是誰」，他揭露了與管中閔的部分私信，是管中閔在文中沒有提到的部分。管中閔指出，儘管自己就任校長後，攻擊與傷害並沒有停止，但因為校長身分，許多公務活動不得不和這些加害者同台，只好裝作若無其事與他們寒暄，坐著聽他們「訓勉」，實際上就是另一種羞辱。

管中閔提到，一年多前某場活動，一位「長官」致詞時對聽眾說「我以前在不同崗位，管校長那時擔任經建會和國發會主委，曾經幫過我許多忙」，讓他瞠目結舌，心想「你迫害我的時候，怎麼就忘了我對你的幫助？」；另一場活動中，同樣是加害者之一的主賓，牽起管中閔的手大喊口號，當下讓管中閔覺得嚴重被冒犯，身體出現不舒服的感覺，活動結束後立刻跑去洗手，還洗了好幾遍。

楊渡表示，管中閔為人太客氣，寫到了政治人物的偽善和霸凌，但沒有明講文中的人是誰。至於文中讓管中閔一直去洗手的「長官」是誰？楊渡直指「就是現在要選總統的某人」。