FXTM 富拓市場分析團隊指出，如果發生這種情況，預計S&P 500指數初步支撐位在4336，跌破之後，目標將下看50日均線切入位的4225；反之，如果該指數能繼續攻城掠地，可望向上突破至4462，則下一阻力位見到4537。

該團隊分析，這波反彈行情最高曾達到4462，約去年4月以來的最高點，之後就小幅回檔，尋找新的支撐點，以延續中期上升趨勢。

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