FXTM 富拓市場分析團隊指出，如果發生這種情況，預計S&P 500指數初步支撐位在4336，跌破之後，目標將下看50日均線切入位的4225；反之，如果該指數能繼續攻城掠地，可望向上突破至4462，則下一阻力位見到4537。
該團隊分析，這波反彈行情最高曾達到4462，約去年4月以來的最高點，之後就小幅回檔，尋找新的支撐點，以延續中期上升趨勢。
美股走勢牽動亞股，近日更為明顯，7/7美國公布6月非農就業數據（NFP），恐再度引發市場大幅波動，FXTM富拓市場分析團隊6日先打預防針，認為美股大型指數之一的S&P500指數，從技術面看，短期內的上升動力可能耗盡，並出現技術性回撤。
FXTM 富拓市場分析團隊指出，如果發生這種情況，預計S&P 500指數初步支撐位在4336，跌破之後，目標將下看50日均線切入位的4225；反之，如果該指數能繼續攻城掠地，可望向上突破至4462，則下一阻力位見到4537。
該團隊分析，這波反彈行情最高曾達到4462，約去年4月以來的最高點，之後就小幅回檔，尋找新的支撐點，以延續中期上升趨勢。
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