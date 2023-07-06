台灣夏季氣溫不斷飆破新高，據統計，新北市去年7月平均氣溫高達39.4度，隨都市範圍不斷擴大、綠地減少，加上大面積柏油路面與廠房、車輛排放的廢氣，形成都市溫度較周邊高的熱島效應。為了環境永續，新北市府規畫2050淨零碳目標，以「整體開發區、都更審議原則、社會住宅、城鎮風貌建設」四大面向制定淨零碳排策略，預估每年吸碳量達1000噸，超過2座大安森林公園。

新北市府以2050淨零碳排目標，陸續提出「2030氣候願景」的三大零碳藍圖及「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，將零碳設計納入都市審議原則，於都市開發規畫前即制定「引風」、「增綠」、「節能」等各項具體措施，來達成節能、減碳的目的。

同時，市府也透過綠家園專案，將閒置公有土地及房舍空間，改造成可透水綠地環境，並保留原來喬木，擴大都市綠地，除改善都市微氣候及風環境也帶動風的流動，有效降低地區溫度。自2011年至今，完成綠美化的面積達206.5公頃，相當於4900個籃球場。

城鄉局表示，面對氣候變遷，淨零碳已是全球趨勢，因此今年提出「整體開發區、都更審議原則、社會住宅、城鎮風貌建設」四大面向制定淨零碳排策略，並邀集產官學研人士辦理研討會交流經驗，期望藉由經驗交流分享，結合產、官、學、研及NGO等團體，以及民眾共同推動的力量，實踐2050淨零碳目標，打造零碳宜居的永續城市。