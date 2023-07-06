2024年總統選戰白熱化，國民黨總統參選人侯友宜近期民調低迷，據傳多名挺郭中常委意圖發動「換侯」。媒體人張禹宣表示，就算換了侯友宜，迎接國民黨的也只會是一片焦土廢墟。真正該做的是複製2022年台北市長選戰蔣萬安成功的經驗，也就是挑出對的戰場，複製當初的「圍安救安」，成為「圍賴救侯」。

張禹宣今(6日)在臉書粉專貼文表示，就算換了侯友宜，迎接國民黨的，也只會是一片焦土廢墟。真正該做的，是複製成功的經驗，比如2022年的台北市長選戰經驗。

張禹宣指出，挑出對的戰場，複製當初的「圍安救安」，成為「圍賴救侯」。當初蔣萬安也遭人擔憂過於佛系，直到民進黨大舉進攻時任立委高虹安因此得救，副總統賴清德並沒有想像中的強；找到對的人上戰場，是人。比起拜會大老議長，侯友宜真正該彎腰請託的是「戰將」，像當年的王鴻薇、台北市議員徐巧芯功不可沒。

張禹宣接著指出，戰將發起對的議題，是事。比起整日探討侯友宜本身個人，該跟誰合體？或者該怎麼調整、該跟誰道歉？都毫無助益。真正該做的是發起如同當年的黑金、論文案到瓦解側翼網軍，這樣的議題設定，沒有拖沓的空間，方向果斷、談話要果斷、定調也要果斷。而7月23日前，侯友宜已經沒有絲毫猶豫的時間。

張禹宣更指出，最後的物，則是不分區名單。這場選舉不是侯友宜的選舉，而是攸關整體國家未來的勝敗，得把主軸清楚定錨。一份好的不分區名單，攸關國民黨代表的價值跟意象，更能將焦點從主帥，上綱到整個治國團隊，比起侯友宜本人，更重要的是國民黨必須自證，這個國家也必須交由自己掌舵。