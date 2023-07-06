《道路交通管理處罰條例》修正案新法自6月30日上路，汽機車若未依規定禮讓行人，最高開罰6千元，被許多網友稱作是行人的「帝王條款」。一名機車騎士日前行經永和某路口時，就遇到中年男子走斑馬線時突然停在原地仰望天空，導致汽機車動彈不得，就算狂按喇叭男子也不為所動，誇張的情況讓網友氣炸，直說：「根本故意的」。

原PO在臉書社團《我是永和人》上傳一段行車紀錄器的畫面，本月4日下午6點多的下班尖峰時刻，新北市永和區竹林路100號路口，一名身穿藍色襯衫的男子違反號誌燈號穿越斑馬線，走到一半突然停在路中間仰望天空，所有車輛只好被迫停下來等他通行。

沒想到，男子在原地站了將近10秒都沒有移動，完全無視眼前的大量機車騎士，就連此起彼落的喇叭聲也充耳不聞，許多機車騎士只好無奈地從他背後繞過，就連後方的公車也遭殃，緩慢地從男子身邊駛過，原PO不禁好奇，「行人帝王條款，如有人檢舉會被罰款嗎？」

畫面曝光後，讓一票網友覺得火大，紛紛留言，「根本是故意不走，這種情況汽機車也只能等他走過，無可奈何」、「白癡條款就是交通的亂源」、「那個臉就很想巴下去」、「帝王條款移動神主牌」、「就是故意的啊」、「等警察來了，人早不就不見了，最好是罰得到」、「腦殘的法規，這種人只會更多」。

不僅如此，永和分局中正橋派出所在影片底下留言指出，依照道路交通處罰條例第78條，行人在道路上如果不依照標誌、標線或號誌指示可處500元罰鍰，若再遇上類似情況，可主動聯繫警方，將立即派人前往處理。而單憑這段影片無法開罰，因為「行人並非民眾可檢舉的項目」。