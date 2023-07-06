印度中部一名男子在大庭廣眾之下對著一名原住民工人撒尿，惡行惡狀日前在網路瘋傳引發眾怒，警方火速逮人。這名男子被捕隔天，官方發現他住的是違章建築，旋即予以拆除。印度在野黨指控此人與執政黨有所往來，執政黨否認此事但忙著滅火，警方稱全案仍在詳查當中。不過，這種「推土機正義」常受人權團體詬病為「違法懲罰」。

綜合英國《衛報》、英國廣播公司報導，印度中部中央邦（Madhya Pradesh）男子舒可拉（Pravesh Shukla）近期在夜晚的街道上朝著一名年輕的原住民工人撒尿，全程遭旁人錄影，周二（4日）影片在社群媒體曝光後隨即瘋傳，大批網友怒轟惡質、要求警方逮人。此事引起警方重視，舒可拉當天就遭到逮捕。他被控違反《在冊種姓與在冊部落民族法》（Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act），這項法案意在保護長年因歷史因素而受壓迫的弱勢族群。

畫面顯示，舒可拉在街上對著一名坐在路邊的原住民青年撒尿時，嘴裡還叼著菸，輕蔑至極。有報導指舒可拉當時喝醉了。曾任中央邦首長的在野黨政治人物納斯（Kamal Nath）周二發推文怒批：「此事讓整個中央邦蒙羞，這個罪人應予嚴懲，如此暴行務必遏止。」

The case was registered under IPC sections 294, 504, and the provisions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act.#IndiaNews #MadhyaPradesh #ScheduledTribes #Crime pic.twitter.com/AVIOOvsxeX — Deccan Herald (@DeccanHerald) July 5, 2023

中央邦高階官員表示，政府發現，舒可拉的住所屬於違建，火速於周三（5日）出動怪手拆除。這棟房屋面積約11.25坪，推特用戶發布影片指，拆屋當下吸引大批民眾圍觀，舒可拉的親人只能坐在一旁痛哭。

印度近年「推土機正義」前例多不勝數，執政黨常用「拆樓」處罰嫌犯，人權團體譴責這種處罰手段違法。外界批評印度執政黨以此手法對付穆斯林少數族群，不符比例原則。

Bulldozer Action initiated in Pravesh Shukla’s house by Madhya Pradesh Govt. @CMMadhyaPradesh @ChouhanShivraj pic.twitter.com/ZqplraiDKk — Bhaswat Baruah (@BhaswatBaruah) July 5, 2023

Bulldozer action on Pravesh Shukla's Home in Sidhi, Madhya Pradesh pic.twitter.com/ruJUunxgo2 — Dhaval Patel (@dhaval241086) July 5, 2023

印度主要在野黨政治人物指控舒可拉與執政黨印度人民黨（Bharatiya Janata Party，BJP）有所往來，在中央政府與中央邦執政的印度人民黨均已駁斥；警方也拒絕置評，僅稱「本案事實必須先行調查」。

中央邦首長喬漢（Shivraj Singh Chouhan）也急忙滅火。周四（6日）上午他先公開怒責此事、下令政府要引用《國家安全法》嚴辦舒可拉；接著喬漢邀請受害者到他家作客並當場致歉，喬漢甚至為這名受害者洗滌雙腳，象徵悔過。然而在野黨並未就此放過執政黨，有人批評喬漢種種舉動其實是為了即將到來的大選固票，執政黨無法承受整個社會陷入對立的代價。

印度國會已對此案成立專家小組負責調查，各黨黨魁預計下周開會討論全國種姓制度賤民階級與原住民族群飽受欺壓的議題。印度雖有法律保護原住民，全國各地賤民階級與社會位階低落的民眾遭受歧視待遇仍是家常便飯，這些底層民眾多達2億人。

印度國會發言人哈菲茲（Abbas Hafeez）指控，舒可拉與印度人民黨籍同姓的議員Kedarnath Shukla關係密切，哈菲茲還出示兩人共處的照片佐證。議員舒可拉駁斥，他跑選區服務的場合總有很多人

出入，而且自己根本不認識這個對人撒尿的舒可拉，後者也並非黨員。議員舒可拉的父親不滿在野黨把兒子當成箭靶攻擊，他呼籲當局詳加調查此案，伸張正義。

★中時新聞網關心您：吸菸有礙健康！飲酒過量，有礙健康！