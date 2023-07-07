俄羅斯今天宣布關閉芬蘭在聖彼得堡的總領事館，並且驅逐9名芬蘭外交官。莫斯科稱此舉是回應赫爾辛基奉行的「挑釁性反俄羅斯政策」。

法新社報導，北大西洋公約組織（NATO）最新成員芬蘭本月稍早驅逐9名在赫爾辛基俄羅斯大使館工作的外交官，指控他們從事「情報工作」。

俄羅斯外交部在聲明中說：「宣布芬蘭在俄羅斯聯邦的大使館以及在聖彼得堡總領事館的9名員工為不受歡迎人物。」

「做為回應芬蘭當局挑釁行動的一部分，俄方決定10月1日起撤銷芬蘭在聖彼得堡總領事館的活動許可。」

芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）今天表示，芬蘭「必須著手準備類似措施」。

「顯而易見，我們對此必須有所回應。」

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，和鄰近國家關係惡化。

俄羅斯此項入侵促使芬蘭打破數十年來奉行的軍事不結盟原則，2022年5月申請加入北約，今年4月正式成為北約成員。