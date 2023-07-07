臉書（Facebook）母公司Meta決定加入這個行列，推出一個競爭平台Threads，試圖取代推特成為媒體、官員和名人的首選社群平台。法新社整理出一些推特的潛在替代平台如下：

●祖克柏的Threads

Meta新推出的社群平台Threads上線不到一天，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）便在他的官方Threads帳號宣布：「7個小時內達到1000萬註冊用戶。」

這個主打文字對話的應用程式Threads被稱為文字版Instagram，它的推出無疑會為馬斯克與祖克柏之間的競爭增添色彩。

Threads的介面長得像簡化版推特，用戶可以按讚、評論或分享貼文，也可以沿用Instagram的個人檔案資料。與推特不同的是，Threads沒有主題標籤功能。

●杜錫的推特翻版Bluesky

Bluesky由推特共同創辦人杜錫（Jack Dorsey）開發，在加州矽谷（Silicon Valley）非常受歡迎，使那些知情人士爭相加入這個仍處於測試階段的應用程式。

Bluesky的介面外觀和使用方式都類似推特，因為Bluesky團隊希望來自推特的用戶能感到賓至如歸。

事實上，Bluesky是推特內部於2019提出的一項專案，它作為一個去中心化的平台，讓用戶而不是企業，對於內容審核和個資有更大的控制權。

●反推特之選Mastodon

大眾不太熟悉的Mastodon平台，則是在馬斯克接掌推特後人氣激增，儘管仍遠遠不及推特的用戶數。

Mastodon在2016年由德國開發者羅奇科（Eugen Rochko）創立，同樣是一個去中心化的社群平台，而且沒有廣告、保護用戶隱私。

●其他小眾平台

一些新創應用程式也吸引了人們的注意，尤其是那些迎合特定受眾的平台。

右翼社群媒體Gab或是前美國總統川普（Donald Trump）推出的Truth Social，早在馬斯克接手推特之前，就已把自身定位成保守派用戶的推特替代平台。

Discord則是一個遊戲玩家尤為常用的平台，使用者能創建邀請制的聊天室，而參與者可就共同興趣進行討論。