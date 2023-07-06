李玟5日驚傳離世，讓外界都相當震驚與不捨，而大陸一名83歲老翁接受陸媒採訪時透露，多年前曾受到李玟的幫助，因此得知她過世的消息相當難過，眼眶泛淚再次表達對她的感謝。

李玟2016年到大陸長沙錄製《我是歌手》時，剛好見到旁邊有一名老翁夜裡冒著大雪在賣橘子，她就拜託媽媽和姊姊把他還沒賣完的1百公斤柑橘買下，還給他留下2000人民幣（約台幣8600元），後來又買了4箱補品、2件棉衣送給老人和他的家人。

後來李玟把買下的橘子帶到錄製現場分送給同場藝人、工作人員和觀眾，並幫老翁宣傳，替老翁村裡滯銷20多萬斤的柑橘都賣出，讓村民跟著受惠，還出動不少志工幫忙裝袋、出貨，花了7天才銷出。

而這名老翁現已83歲，他聽聞李玟離世噩耗，也相當難過眼眶含淚，表示一直沒忘記當年李玟的幫助，只可惜記不住她的電話號碼，因此後來沒能再聯繫，「我記得她的恩情，很感謝她」。

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