屏東返鄉青年葉語蓁與ISA國際認證攀樹師林新旻合作，替新埤鄉老樹正常修剪，傳達修樹不砍樹才能護樹的觀念。（謝佳潾攝）

屏東返鄉青年葉語蓁與ISA國際認證攀樹師林新旻合作，替新埤鄉老樹正常修剪，傳達修樹不砍樹才能護樹的觀念。（謝佳潾攝）

屏東返鄉青年葉語蓁與ISA國際認證攀樹師林新旻合作，替新埤鄉老樹正常修剪，傳達修樹不砍樹才能護樹的觀念。（謝佳潾攝）

屏縣府雖在前年重新修定「行道樹及喬木修剪作業規範」，盡力避免再發生斷頭截幹等狀況，但每逢颱風季來臨前，許多地方還是會出現「砍樹潮」，返鄉青年葉語蓁發現，是因多數民眾不清楚亂砍樹會造成樹枝亂長、病蟲害滋長所致，為此，她特別邀請ISA國際認證攀樹師林新旻合作，一起從替新埤鄉老樹正常修剪做起，傳達修樹不砍樹才能護樹的觀念。

新埤返鄉青年葉語蓁擁有攀樹師證照，長期關注護樹議題，她發現，雖然縣府有重新修定「行道樹及喬木修剪作業規範」，有意提倡護樹觀念，但從每逢颱風季來臨前、多數民眾急著砍樹的現實面來看，護樹議題要引發大眾注意，其實有很大的難度，因多數人對樹不了解，即使也有不少人不喜歡砍樹，但也不知從何反對起。

葉語蓁說，現在進入暑假後，也將邁入颱風季，換言之，很多地方又開始在砍樹了，她看得很心痛也很無奈，但她不想只會自怨自艾，所以她聯繫了擁有ISA國際認證攀樹師證照的樹藝師林新旻，希望透過實際動作翻轉大眾對樹木的刻板印象。

ISA國際認證攀樹師證照，全台灣只有30多人取得，林新旻就是其中一個，他擁有很豐富的樹知識，他說，亂砍樹就是不當修剪，其實樹跟人一樣，修剪就是替它們動手術，試想如果亂動手術，人受得了嗎？樹一旦被亂修剪，它就一直會有傷口，不但會導致樹枝亂長，還會因免疫力下降造成病蟲害滋長，所以隨意亂砍樹並無法在颱風期間避免大樹倒塌。

他說，只有「正常修剪」才能有效降低倒塌的風險，因為這是依循樹木的未來結構發展做修剪，有的人可能會覺得，修完後跟沒修一樣，但其實是有減小樹葉密度，讓風可以穿過、減輕阻力，如此一來才能承受強風襲擊。

為此，2人積極與新埤社區發展協會溝通，近日取得對方同意，替新埤2棵指標性老樹、也就是小葉欖仁樹正常修剪，盼藉此提倡修樹不砍樹才能護樹的觀念。

2人開心道，這項計畫受到新埤鄉公所支持，鄉長潘和源還親自到場鼓勵。潘和源說，他從小住新埤，家附近就有綠色隧道，所以聽到社區有想做護樹，當然全力支持，希望未來能藉由護樹推廣親近自然的觀光遊憩活動。