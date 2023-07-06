台北市政府兵役局針對北市役男開辦「青年職場體驗營」，6日正式登場，而第一堂課就迎來時下相當受到注目的熱門課程「ChatGPT應用」。台北市政府兵役局與勞動局為了激發役男的學習興趣，特別在體驗營中結合潮科技，為役男量身打造這堂ChatGPT入門體驗課程。

兵役局表示，參訓役男抱著既興奮又期待的學習心情，能夠在職能發展學院上課的機會，讓他們不但能利用等當兵的時間做有價值的學習，還可以親身感受數位科技所帶來的未來變化，受益良多。

兵役局說，長久以來對於推動役男就業輔導始終不遺餘力，並用心扮演最佳引路人角色。所以第一堂課也派員到學院瞭解役男上課情形及學習成效，並聽取役男上課心得與意見回饋。

兵役局強調，役男退伍後就要展開嚴峻的職業競賽，但機會是留給準備好的人，「青年職場體驗營」或許會是大家邁入就業生涯的轉折點，一定要把握難得機會用心學習。兵役局會持續協助役男為未來的職涯鋪路，讓「役男贏在起跑點」。

「學習不斷電，希望役男在退伍後都能再回來繼續參加『役畢職能培育訓練』，並順利取得技能證照，蓄積就業競爭力，為自己的人生開啟新頁。 」兵役局特別提醒，「青年職場體驗營」今年共開設22班，現正報名中，因名額有限，歡迎台北市役男朋友們盡快至兵役局網站報名。