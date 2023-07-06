HOKA針對高階競速市場推出Mach X，多層次中底材質加入Pebax推進板，展現經營高階市場企圖。（HOKA提供／朱世凱台北傳真）

adidas ADIZERO BOSTON 12中底、推進系統、鞋面均進行有感升級。（adidas提供／朱世凱台北傳真）

看好運中項目中，跑步最好上手也吸引最多人實行，運動品牌便持續專研跑鞋性能，推出性能再升級的鞋款。

ASICS亞瑟士推出頂級支撐型跑鞋GEL-KAYANO 30，搭載全新 4D GUIDANCE 引導穩定系統，通過高彈性中底泡棉提升產品動態適應效能，並首度發表碳足跡標籤，透過環保概念中底材質與減碳製程，讓鞋款的碳排放量低於業界平均14％，在鞋盒和鞋墊上標示實際碳排放。

相較於上一代，GEL-KAYANO 30採用的全新PureGEL亞瑟膠材質，重量更輕且柔軟度增加65％，幫助跑者更好地緩解在著地時感受到的衝擊力，同時搭載了兼具輕量及回彈的FF BLAST PLUS ECO環保概念中底材質，將厚度提升4毫米，每一步都讓跑者享受升級的緩震和回彈效果。大底搭載AHAR 與 AHAR＋ 耐磨橡膠，策略性配置不同密度的橡膠，強化鞋款耐用性與抓地力。

為了歡慶GEL-KAYANO系列30週年，亞瑟士也特別推出GEL-KAYANO 30週年上市消費者活動與獨家贈品，至指定店點掃描QR CODE完成GEL-KAYANO線上遊戲挑戰，即可獲得GEL-KAYANO 30週年紀念酷卡；全台直營店點消費GEL-KAYANO 30系列鞋款，即可獲得30週年紀念鞋袋；另外也特別推出會員限定消費禮，白金卡與金卡會員於直營店點購買GEL-KAYANO 30系列鞋款，即可獲贈GEL-KAYANO 30週年紀念徽章禮盒或紀念鞋袋。

HOKA推出專為菁英跑者設計的高階競速訓練鞋Mach X，首次於Mach 家族加入Pebax推進板外，更是繼競速王者Rocket X 2後，第二雙採用PEBA中底配置的高階競速鞋款，上層全新PEBA泡棉與Carbon X 3相比回彈提升34％，全新泡棉技術更輕量、彈性更高，在速度訓練下能有極佳的反饋，下層EVA提供絕佳緩震，中層更搭配首次全掌嵌入的Pebax推進板，高回彈腳感提高提升跑者訓練效率，Mach X多層次中底創造回彈、推進速度與緩震兼具的平衡性能，並為菁英跑者提供多重速度加成。

adidas ADIZERO BOSTON 12正式革命性升級，搭配全新LIGHTSTRIKE 2.0泡棉科技，進化後的雙中底結構，緩震更提升15％，訴求跑起來更柔軟回彈；另從腳跟到腳趾的一體成形設計，強化整體推進力，提升速度表現，大底全掌採用耐磨的Continental馬牌輪胎大底，在各種環境下保有良好抓地力，更使用50％以上的回收材料製成，減低塑料浪費。