天后「CoCo」李玟的二姊李思林透露，李玟近年飽受憂鬱症之苦，2日在家中輕生，家人發現後送醫急救，在昨（5）日與世長辭，享年48歲。李玟生前是許多歌手在音樂路的老師，她曾在節目《中國好聲音》為學員說話，踢爆節目規則不公；事後李玟疑似遭節目報復，害她當眾跌坐舞台上，6日深夜《中國好聲音》發文哀悼李玟，秒遭全網砲轟。

大陸人氣音樂節目《中國好聲音》在李玟逝世後，6日深夜在微博發文悼念，「李玟導師，謝謝您給觀眾留下的音樂回憶，謝謝您用歌聲傳遞的愛與美好。一路好走」；沒想到《中國好聲音》的發文惹怒全網，底下湧入大量留言開轟，認為節目組沒資格說這些話，而留言區也很快被關閉。

原來李玟先前受邀擔任《中國好聲音》的夢想導師，在五強晉級賽錄製現場痛罵節目工作人員，「瞎的！大家都在看！導演請給我一個遊戲規則！」；李玟罕見動怒是因為發現一名只拿73分的學員有第2次機會，但另一名88.3分的學員卻得被淘汰，讓她直呼不公平。

而李玟揭露《好聲音》內幕後，總決賽時她疑似遭到節目組報復，讓忍著腳傷的她表演時被要求走位，唱歌到最後當眾慘摔倒地，但依然堅強錄完比賽；當時讓廣大網友都很心疼李玟，居然被這樣欺負。

李玟二姊李思林昨（5）日宣布李玟死訊，「CoCo於數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭」。

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