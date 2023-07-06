養蜂界年度盛會-「今年全國國產蜂蜜品質評鑑」，6日舉行複評活動，參評蜂農高達198位，其中，龍眼蜜組161位、荔枝蜜組37位，龍眼蜜評出特等獎16位，及頭等獎97位；荔枝蜜特等獎4位及頭等獎16位，今年共有133位蜂農，獲得各獎項的殊榮。

台灣養蜂協會理事長黃國展表示，國產蜂蜜除內銷外，將拓銷至日本及歐盟市場，打開國產蜂蜜市場。

黃國展說，今年持續配合農糧署推動執行蜂產類（TGAP）產銷履歷制度，目前已逐步接近3.3萬蜂箱通過驗證，預計今年底可達3.5萬蜂箱，消費者只需要認明蜂產品瓶罐上的國產證明，及產銷履歷標章，就可購得真正的國產優質蜂蜜。全國國產蜂蜜品質評鑑，由台灣養蜂協會主辦，苗栗區農業改良場與台中地區農會協辦。評鑑方式，分初評檢驗與感官複評二階段辦理，初評由財團法人中央畜產會，除進行 CNS1305蜂蜜國家品質標準7項指標檢驗外，另外加上2類11種抗生素，及412項農藥檢測，合格蜂蜜樣本，才能進入複評。

此次複評特地邀請國內養蜂領域的產、官、學者及專家，共12位，現場進行「色、香、味」感官品評。今年參評者計有198位蜂農。其中，龍眼蜜組計有161位、荔枝蜜組計有37位，預計龍眼蜜將評出特等獎16位，及頭等獎97位；荔枝蜜為特等獎4位及頭等獎22位，合計今年將有133位蜂農，獲得各獎項的殊榮。

蜂蜜是大家耳熟能詳的甜蜜食品，自古以來就被認為是一種健康養生食品，台灣生產的龍眼及荔枝蜂蜜，在得天獨厚的環境孕育下，分別具有特殊的色澤、口感及天然花香，更富含多樣性營養物質，堪稱是甜味中的極品。

今年採蜜期受到病蟲害的影響，多數蜂農蜂蜜產量偏低，但品質相當優良，消費者可多多採購。

為使消費者能辨認跟購買國產安全優質的蜂蜜產品，由農糧署輔導台灣養蜂協會，訂定「國產蜂產品證明標章核發管理要點」，辦理國產蜂產品審查及證明標章核發，經國家標準、抗生素，及農藥殘留檢驗合格者，才可申請使用標章。