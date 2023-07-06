國內賽車運動剛起步，惟近幾年受到疫情影響，讓賽車電競活動快速崛起！全台最大的「SVR Esports極速境界」電競旗艦店，今(6)日在台中七期市政路與文心路口慶開幕。這也是目前全台設備最齊全，同時在線賽車模擬器最多的實體門市。

今日的開幕活動，眾星雲集，除有台灣天團玖壹壹春風及賽車藝人姚元浩之外，還邀請許多現役賽車手和模擬器賽車手到場共同競技，並由台灣首席飄移魔術師戴曉祥主持賽事。

享譽國際的日本著名賽車選手，同時也是「WDS世界飄移系列賽」的御用裁判長三田英二，今日更到場助陣，全程展現精彩刺激親如實境的競賽。

「SVR Esports極速境界」店長沈皇名表示，開設實體門市主要目的，就是提倡台灣賽事運動。他強調，SVR就像是虛實賽車學院，在這裡可以滿足所有人對賽車的需求，讓熱愛賽事的人可以歡聚在一起。

值得一提的是，SVR是台灣的新創私人車隊，整合所有賽車相關活動的新星車隊，也是台灣藝人姚元浩及玖壹壹春風的隸屬車隊。SVR因為擁有自己的明星車隊，日前榮獲STS超級房車全國系列賽B組年度總冠軍和最佳形象車隊，不久的未來，也將前往國外參加國際賽事。 SVR目前有許多協力廠商，可以量身規劃賽車體驗及課程，無論是賽車模擬器、圈賽、飄移、卡丁車等，都能整合包套，找到屬於自己的方案，甚至還有專營國內外的賽事旅遊，讓更多民眾接觸到賽車。

台中旗艦門市設有13座賽車模擬器，包括最高階的六軸動態模擬器，還有一輛鎮店之寶，就是真正為賽道開發的Prototype原型賽車—Ligier JS P3賽車。這輛由法國知名賽車設計與製造公司Ligier Automotive所開發的賽車，全車鈑件及單體結構底盤採用碳纖維，搭載由Nissan提供V8引擎，從2015年開始參賽到2020年由JS P320接替為止，共在132場LM P3賽事中拿到130場勝利，成績相當輝煌。

沈皇名表示，隨著賽車模擬器實體店的設立，也讓電競玩家走出家門，透過賽車模擬器，可以超擬真的駕駛操控賽車，不論是甩尾、圈賽、飄移、卡丁車都能體驗，重點是整個過程安全，還有專業教練全程指導。沈皇名說，台中旗艦門市開幕期間，提供超親民的體驗費用，歡迎全台喜歡賽車的民眾都可以來體驗，感受競速賽車帶來的無窮樂趣。