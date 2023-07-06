知名藝術家謝春德遭控訴性侵13歲未成年少女，引發軒然大波，北藝中心緊急宣布中止合作。謝春德至今仍未有回應，晚間更被發現還沒解釋，竟先悄悄關閉臉書，遭痛批是MeToo至今的加害人中最狠毒的。

藝術工作者Redhat Liang在臉書上控訴謝春德，收自己為乾女兒，卻在13歲性侵她，過程中還說「我很大你忍耐一下就好」，食髓知味多次性侵，強拍裸照，直到高中時才停止。

謝春德臉書遭憤怒網友灌爆，但本人遲遲沒有回應，卻在稍早被發現偷偷關閉臉書。作家盧郁佳氣得破口大罵「性掠食者，退路都先想好」，更稱其為MeToo至今最狠毒，利用母親脅迫女兒，這種人不會是第一個，也不會是最後一個。

對此北藝中心緊急宣布中止與謝春德合作，國家攝影文化中心也表示，目前正在討論是否該下架謝春德的作品。

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