國防部近日公布《志願士兵選訓實施辦法》第4條、第8條修正草案，擬放寬志願役士兵徵選條件及體格限制，男性身高下限降為152公分，女性則降至150公分。國民黨立委江啟臣說，就算多少會對報考人數產生影響，但形式意義較大，重點還是如何讓大家願意當職業軍人，該提高現實面、精神面上的誘因。

江啟臣受訪時表示，志願役一直都有兵限比不足的問題，離營人數也不少，再加上少子化的問題，所以志願役的員額要如何補足，跟報考條件多少有些關係，國防部只能把這些條件擴大，甚至有提到要把年齡上限放寬等。

江啟臣認為，基本上擴大體位標準，是一個做法，就是增加可以篩選的對象，也是增加募兵來源的做法。但國防部恐怕要先徹底檢討為什麼留營率始終沒有辦法提高，兵限比沒有辦法維持在九成以上，一直都在八成五左右，代表現在編制21.5萬人，大概平均會有3、4萬的缺額。

江啟臣說，他一直主張，把重點放在徵兵制的延長，是畫錯重點，重點應該是志願役為何無法招足、離營率高，而同樣擁有20萬左右的職業軍人，為什麼戰力沒辦法發揮到最大，這都是要去檢討的。

江啟臣表示，在少子化下，將來一定會面臨兵源越來越少的問題，可是如何發揮職軍的能量，該好好去思考，也就是「質」的部分，而不是只重視「量」，部隊戰力的最大化不是只有以量取勝，有時候質的重要度更高，包含軍武精良度、實戰經驗等。

至於國防部去年預告修正「兵役體位區分標準」，調高免役體位的身高與BMI值門檻，低於155公分免役，但如今修法後，152公分以上就能報考志願役。江啟臣說，也不曉得這個邏輯為何，但現代化的戰爭中，反而不重生理限制，而是重心理素質以及技術。

江啟臣表示，要增加報考的人數，放寬生理條件影響也有限，受到影響的人不多，不會超過百分之一，重點還是如何讓大家願意當職業軍人，該提高現實面、精神面上的誘因。他強調，雖然多少會有所影響，但放寬體位條件的形式意義比較大，能不能增加報考人數、合格人數，比例上不會太大。