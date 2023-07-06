必勝客比薩外帶買1大送2小，一次可吃到三種口味，只要555元起，最多可省1256元。（必勝客提供／朱世凱台北傳真）

看好韓式風潮狂襲，速食品牌肯德基也搶搭風潮，開賣「韓式雙醬無骨大口脆雞」，並於PK雙饗卡APP推優惠，即起至31日即有享萬元旅遊金的抽獎資格；必勝客則推外帶一個13吋大比薩就送兩個9吋小比薩，三個比薩最低只要555元，最多可省下1256元。

肯德基「韓式雙醬無骨大口脆雞」採用手切去骨雞腿肉塊，手工厚切成方便入口、酥脆微辣的咔啦脆雞腿塊，外皮酥脆、肉質鮮嫩又多汁。無骨大口脆雞淋上秘製韓式甜辣醬和切達起司醬，享受雙醬甜辣過癮滋味，販售時間為7月11日起至8月21日止。

「PK雙饗卡APP」即日起至7／31，獨家天天登入抽優惠，APP會員參加天天抽再享萬元旅遊金抽獎資格；此外，購買肯德基秘製韓式甜辣醬與濃郁香醇切達起司醬的「韓式雙醬無骨大口脆雞」可拿到2.5％點數回饋。

暑假到了，三五好友聚會也跟著變多，必勝客首次限時推出外帶一個13吋大比薩就送兩個9吋小比薩，三個比薩最低只要555元，最多可省1256元。除了經典口味之外，還有限時選購的日式味噌鮭魚燒比薩、法式卡菲海陸比薩等獨家口味，限時優惠只到7月17日。