Meta今(6日)正式推出以文字分享為主的全新社群平台APP「Threads」，挑戰社群平台推特。2024大選競爭激烈，各黨總統參選人也都積極搶佔網路聲量，國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲和民進黨賴清德也都開啟Threads帳號與網友互動，上線首日柯文哲的粉絲已達3.8萬，遠超賴清德和侯友宜，但民進黨官方帳號的粉絲數量則是3個政黨中最多。

Threads APP可以使用 Instagram 帳號直接註冊，相當方便，也能沿用用戶名稱，並關注原本在IG上的帳號。

截至6日晚間10時20分，柯文哲的Threads已經突破4萬位粉絲，他的首篇貼文：「這裡應該還沒有網軍吧？」7小時就有1646則回覆。

而賴清德則有6606位粉絲，首篇貼文：「大家午安！這裡是ㄌㄨㄚˋ測試」，11小時僅有833則回覆；第二篇貼文則是與幼童玩球的照片，「嘿~球給賴桑！」6小時有51則回覆。

侯友宜的帳號則有2295位粉絲，首篇貼文「大家好，歡迎來這裡跟侯友宜說說話…」8小時有89則回應；第二篇貼文則是反對兵役3+1方案的專訪精華，也有16則回覆。

藍、綠、白三個政黨也都開設官方Threads帳號，民進黨DPP有3072位粉絲，目前僅1篇分享賴清德外媒投書的貼文；中國國民黨KMT則有571位粉絲，也僅有一篇曾在IG發過的哏圖；台灣民眾黨則有1404位粉絲，但已經有2篇貼文、1篇轉發。

台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕也都開設Threads帳號，分別有2117位、850位粉絲；國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯的帳號也有1292位粉絲，但已經發布6則貼文，其中一則還說「可以發廢文的地方就是讚」。

國民黨發言人楊智伃今也表示，國民黨為首個加入Threads的台灣政黨，朱立倫與侯友宜的帳號也都搶在第一時間加入新的社群與年輕人互動，國民黨自朱立倫擔任主席後，新媒體部便大膽不斷嘗試各種新媒體媒介，未來也會不同的新媒體社群持續發展，貼近年輕人。

賴清德競選辦公室郭雅慧也表示，未來賴清德將會在Threads，發布一些軟性心情分享，或是時事、趣味連結等，期望能透過加入新平台、新社群，以接觸更多元的群眾。