Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在這個新平台上發表的首篇文章寫道：「讓我們開始吧。歡迎使用Threads。」並附上一個火焰表情符號。他表示，這個應用程式在7個小時內便達到1000萬用戶註冊。

綜合路透社與法新社報導，率先加入這個新社群平台的名人包括金卡戴珊（Kim Kardashian）和珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez），以及美國民主黨籍聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）等。

分析師指出，Threads和Instagram的關係可能會為前者帶來基本的用戶基礎和廣告機制。在對手推特新執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）企圖重振公司業務之際，Threads可望趁機搶走推特的廣告生意。

投資公司AJ Bell金融分析總監休森（Danni Hewson）說：「投資人不得不對Meta真的擁有一個『推特殺手』的前景感到有些興奮。」

其他人則將Threads的上架視為機會，期望能創造一個不那麼「有毒」的推特。

歐加修-寇蒂茲在Threads發文寫道：「希望這個平台擁有良好的氛圍、強大的社群、出色的幽默感，和更少的騷擾行為。」

網路行銷公司Influential執行長德特（Ryan Detert）表示，為了打造Threads，Meta向社群網紅發出邀請，希望吸引他們使用，並鼓勵他們每天至少發文2篇。