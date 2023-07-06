美國一步步加強打壓中國半導體產業力道，拜登政府傳正考慮對中國實施新的AI晶片出口限制。中國商務部新聞發言人束珏婷6日直言，中國是世界上最大的半導體市場，晶片銷售規模約佔全球的3分之1，美國的作法不僅損害中國企業的正當權益，也損害全球多國利益，最終將反噬自身。

束珏婷在6日的例行記者會上表示，一段時間以來，美方不斷濫用出口管制措施，持續加大對中國半導體產業的打壓，以人為方式割裂全球半導體市場，是對全球自由貿易的破壞，對國際經貿規則的無視，也是對公平競爭原則的踐踏。

束珏婷指出，半導體是全球產業分工合作的典型代表。中國作為全球最大的半導體市場，是中國企業與各國企業互利共贏合作的結果，而美方的作法將損害許多國家與地區的利益，阻礙全球科技交流與經貿合作。美國企業也表示，雖然限制對中國出口AI晶片不會立即產生重大的影響，但憂心終將導致美國產業永久喪失在中國的機會。

至於中國政府祭出的鎵與鍺出口管制，束珏婷則強調，出口管制不是禁止出口，符合相關規定者，就可取得許可，而中方在發布公告前，已經通過中美、中歐出口管制對話管道進行了預先通報，實施出口管制並不針對任何特定國家。