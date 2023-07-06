桃園一名男子小憲（化名）去年凌晨在超商前遇見昔日國中女同學，因許久未見面，2人便在女方車上聊天，怎料小憲竟一時衝動，伸手自後方抱住女同學，並將手掌隔衣貼在她的肚子上，女子感覺不舒服藉口打電話閃避，小憲見狀才縮手，女同學事後不甘受辱，決定報警提告；法官依《性騷擾防治法》，判處小憲拘役50日，得易科罰金，可上訴。

據判決書指出，小憲（化名）去年12月17日清晨4時許，在便利商店前，遇到國中畢業後久未見面，1個月前重新聯繫的女同學，2人在A女駕駛之車輛內聊天，怎料小憲竟一時衝動難耐，趁A女不及抗拒之際，驟然自A女座椅後伸手抱住對方，將其圈錮於手臂，並將手掌隔衣貼附A女腹部，A女藉接聽電話之由退避，小憲見狀才鬆手，事後A女不甘受辱，決定報警處理。

法官審酌小憲不思尊重女性，對A女為禁錮式擁抱，並將手掌隔衣貼附A女腹部等之性騷擾犯行，致A女心生嫌惡、不適及不安全感，欠缺尊重女性身體自主權之觀念，侵害A女身體之自主尊嚴，所為實不可取。

法官考量小憲犯後於偵查中坦承犯行，態度尚可，但迄未與A女和解獲取諒宥，依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，判處小憲拘役50日，得易科罰金，可上訴。

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