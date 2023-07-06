藝人納豆（林郁智）2022年1月因腦出血住院開刀，歷經一年半的治療與休養身體逐漸恢復，而女友依依一直從旁照顧陪伴，偶爾錄製節目，並在社群與外界互動。日前，納豆分享熱舞短片，竟被網友酸「喜感完全不見」，依依見留言直接回嗆網友「是吃檸檬長大」。

納豆自生病到返家休養歷經1年半時間，之前雖突出現錄製《同學來了》，但製作單位仍視他的身體狀況調整錄影，目前無法正式回歸螢光幕前，但他仍會透過社群分享自身狀況。6日他PO出一段在家熱舞的短片，隨著音樂自嗨並配上誇張肢體動作，讓不少人感受他歡樂氣氛，同時寫下：「每天都要好好照顧自己！過得開心！」似乎對李玟的新聞事件有感。

網友看到短片後留言「這就是活著的快樂。」、「天天都有進步就好，不要心急！加油」、「天天開心過好每一天」、「太可愛惹吧」，但有人雖表示關心「要納豆多休息」但卻補刀「喜感完全不見了」。依依見留言忍不住回應「參考您的喜感學習」，結果又遭另名網友質問「為什麼很多新聞台二線主播，努力半天都拿不到藍勾勾，有人單就『納豆的女友』就拿到了」，她直球回應「沒交往前就拿到了，純粹幸運」，更向對方表示「請教您是吃檸檬長大的嗎？ 還是住海邊？」

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