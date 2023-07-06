文山第二分局於日前會同環保局環境稽查大隊，利用機動車輛噪音檢測儀器加強攔查取締改裝車輛。（圖／警方提供）

為防制暑期青少年經常無照騎車結伴出遊，及杜絕改裝噪音車在夜間擾人清夢，嚴重妨害社區安寧，文山二分局日前會同環保局環境稽查大隊，利用機動車輛噪音檢測儀器加強攔查取締改裝車輛，希藉由強力執法還給民眾寧靜及平安的夜晚。

警方於日前晚間執行取締攔查改裝車勤務，共攔查165輛，並通知到檢5件高噪音車輛，另外告發交通違規部分，共計取締無照駕駛8件、未戴安全帽2件。改裝排氣管除違反「噪音管制法」外，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處6000元以上2萬4000元以下的罰緩。

另自6月30日起新法上路，其中無照駕駛提高罰鍰上限至2萬4000元、5年內累犯即處最高額罰鍰、汽車所有人允許無照者駕駛其車輛加重處罰吊扣牌照、增訂應通知14歲以上未成年之人法定代理人或監護人等規定。

文山二分局呼籲，鑑於暑假期間青少年經常結伴出遊，騎車及開車機會增加，為維護青少年交通安全及防制交通事故發生，將於校園周邊等青少年易聚集場所、噪音改裝車輛常出沒及易生危險駕車路段，強化相關執法作為，亦將加強取締未滿18歲青少年無照駕駛行為，防制危險駕車。良好的環境安寧要仰賴大家共同維持，希冀用路人遵守交通規則，讓所有道路使用者「合法用路、平安回家」，共同維護及營造安寧的生活環境。