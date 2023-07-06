民進黨新北市議員林秉宥今（6）日指出，一位旅居美國的網紅公布了一段以實彈射擊、測試一面據稱是國軍III級抗彈板的影片，結果顯示，在北約規格子彈的正面打擊下，幾乎全數穿透。對此，國防部今晚回應，抗彈板屬管制軍品，國軍清查現品帳料均相符，若林秉宥等人測試的抗彈板確屬國軍軍品，將依法追究法律責任。

臉書粉專「山姆小叔Gun&Fun」今發布一段測試國軍抗彈板的影片，他分別以7.62mm M80、*39子彈，以及5.56mm M855/M193北約規格子彈射擊多發，結果有多發擊穿了抗彈板，還有一發子彈造成抗彈板嚴重凹陷。

林秉宥也在個人臉書表示，抗彈板有缺陷是流傳已久的都市傳說，卻對台灣的國防安全有巨大影響，所以實測是必須做的事情，「我不希望在戰場上，用台灣子弟的鮮血來確認事實到底是怎樣」。對於抗彈板來源，他也僅說「東西來源不用問了，信者恆信，不信者恆不信」。

據《自由時報》報導，國防部今晚對此回應，抗彈板屬管制軍品，國軍初步查證現品帳料均相符。媒體報導之測試抗彈板，如經查證確屬國軍軍品，將依法追究法律責任。

國防部也指出，軍備局205廠產製抗彈板於2016年送美國，依美國美國司法學會規範（NIJⅢ等級）測試合格。後續量產抗彈板，則由全國認證基金會（TAF）認證的鑑測中心（與國際實驗室同等級）完成測試。