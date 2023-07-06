你身邊也有這種人嗎？一名男網友抱怨，近日爸媽先後住院，他和哥哥商量不要另外花錢請看護，兄弟倆輪流請假照顧，結果哥哥卻說「請假公司會扣錢」，爸媽住院時一次也沒出現過。不過到了爸爸宣布要分家產時，哥哥卻超爽快地和公司請假，後來回家的次數更是越來越少。貼文一出，引發網友共鳴，大嘆：「每個家裡都會出一個這種人」。

原PO在《匿名公社》發文透露，前陣子年近70歲的爸爸因故住院，原PO不想要請看護，因此和哥哥商量輪流請假照顧，結果哥哥卻說：「欸！我不想請假，我請假會被扣很多錢耶」，讓原PO只好一肩扛起責任。一周後爸爸順利出院，結果換媽媽身體出狀況入院，而這次哥哥也是抱持相同的態度，放任原PO一人陪伴媽媽。

後來，媽媽病情好轉終於出院，爸爸也突然體悟到自己年事已高，到了該分家產的時候，哥哥一聽立刻向公司請假，和先前爸媽住院時的情況簡直天差地別，而家產分完後，哥哥回家的次數驟減，從本來的一個月一次，變成半年一次，每次都要媽媽狂打電話哀求，哥哥才心不甘情不願地回來探視，對此，原PO也只能安慰兩老，「你們還有我這個兒子，放心，我會好好照顧你們的」。

貼文曝光後，引發許多網友共鳴，直說：「很多啊！我爸的弟弟就有一個」、「我哥也是啊」、「每個家裡都會出一個」、「不用驚訝！這就是人性！我跟我先生也經歷過」、「正常發揮，現正熱映中」、「有一種熟悉的味道」、「真的，我家就一個，很不孝」。