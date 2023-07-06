高通膨打擊家庭支出 歐元區5月零售銷售停滯 22:572023/07/06 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 根據歐盟統計局6日公布，歐元區5月零售銷售連續兩個月停滯，遜於市場預估的月增0.2％，反映高通膨、高利率和潛在經濟衰退憂慮持續打擊家庭支出。與去年同期相比，5月零售銷售年減2.9％，顯示零售支出呈現一致的下滑趨勢。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 年銷售量9500萬元集貨場沒廁所屋頂漏水 南投縣府協助修繕 大陸一天打四虎 2人開除黨籍1人逮捕1人受審 好心肝診所違法打疫苗挨罰200萬 提告抗罰結果出爐 #零售銷售 #高通膨 #打擊 #家庭支出 #歐元區 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國新車需求強勁帶動車商銷售成長 22:452023/07/06 財經 「馥華原真」板橋浮洲站公開迅速完銷 品牌威力再創佳績 09:002023/07/06 財經 貓茶町進駐微風台北車站 逾10種人氣茶甜品、伴手禮齊開賣 21:162023/07/06 生活 桃園草漯重劃區第一區水電到位 撤護欄開放通行 16:322023/07/06 生活 《國際產業》被糖價甜到 Suedzucker上修全年財測 17:292023/07/06 財經 主計總處：近月各國通膨率皆明顯趨緩 22:132023/07/06 財經 台中大肚工人修剪樹木遭電擊 死神手中救回恢復生命跡象 11:442023/07/06 社會 華新上半年營收突破千億元 同期次高 21:162023/07/06 財經 歐洲經濟火車頭失速！德國支柱產業大挫敗 反淪拖油瓶 09:252023/07/06 財經 台中工人修剪樹木遭高壓電擊 當場無生命跡象送醫 10:262023/07/06 社會 《興櫃股》鼎恒與Netron網創資訊打造無駭人資雲端服務 14:282023/07/06 財經 台股大跌逾300點 富邦投顧：兩大烏雲壟罩 下半年指數區間曝 13:522023/07/06 財經 竹市全面打詐 這群人將是最大反詐力量 14:222023/07/06 社會 《台北股市》蕭乾祥：台股H2兩烏雲三道曙光 指數區間14500-17800點 10:482023/07/06 財經 全力打擊炒房 陳其邁：跨區課徵 有效抑制炒房 10:442023/07/06 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。