根據歐盟統計局6日公布，歐元區5月零售銷售連續兩個月停滯，遜於市場預估的月增0.2％，反映高通膨、高利率和潛在經濟衰退憂慮持續打擊家庭支出。與去年同期相比，5月零售銷售年減2.9％，顯示零售支出呈現一致的下滑趨勢。