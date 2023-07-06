副總統賴清德今（6）日下午出席台灣上市櫃公司協會東方領袖講座，針對能源規劃指出，台灣並不缺電，缺的是綠電，台灣必須要有綠色成長的戰略，不再把因應氣候變遷的種種作為，當作是負面的影響或負擔，反而要將來自國際社會的挑戰，都當做是台灣成長前進的動力。

賴清德以「打造國家希望工程 再創台灣經濟奇蹟」為題進行演講。他指出，將以數位轉型和淨零轉型為動力的「雙軸路線」，投資創新、投資人才，以發展智慧永續的新臺灣，讓臺灣再創「包容成長」、「綠色成長」的新經濟奇蹟。

他指出，台灣沒有什麼天然資源，理論上發展是會受到限制，但我們有企業家的創意、努力及不怕苦的精神，幾十年來也獲得很好的成就。他提到，這幾年來，公私共同努力有一些成績，例如，「5＋2產業創新計畫」使「固定資本形成」年增率，由2018年5.4％成長為2021年的17.8％。

至於「台商回台三大方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」、「中小企業加速投資行動方案」等，讓台灣的企業持續蓬勃發展。於2019年啟動的「台商回台三大方案」，至2023年2月為止，總投資達2兆零5億元，已創造至少14.5萬人次的就業機會。

用電部分，他指出，2016年5月蔡總統剛上任時，備載容量率只有1.64％。馬英九總統8年核定1座電廠、3部機組，合計268萬瓩；蔡英文總統執政7年核定6座電廠、18部機組，合計約1701萬瓩，成長將近7倍。

而2016至2022年再生能源發電量共增加111億度電，確保電力及綠電的供應。去年綠電發電量已超過核電，預估2030年時，用電量會增加802萬瓩，大型機組容量淨增加會達910萬瓩。過去不缺電，未來供電會更穩定，也要持續往綠電方向走。