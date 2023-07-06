美國F-35首次在印度航展現身

印度前空軍試飛員、已退休的空軍元帥阿尼爾．喬普拉(Anil Chopra)在印度幾個主要軍事媒體撰文呼籲，為應對中國快速增加的第5代戰機殲-20，印度應當盡快向美國採購114架F-35第5代戰機，以填補印度國產AMCA戰機服役前的15年空窗期。他強調，印度即將從全球第5大經濟體躍升為第3大，應該在國防上做更多投資。

目前在新德里空軍研究中心擔任總幹事的喬普拉元帥在文章中指出，F-35是單座單引擎全天候多用途隱形戰機，電子戰和情報監偵能力突出，隱形能力更優於首款5代戰機F-22。美國預計在2044年前購買約2500架F-35，目前建造已近950架，包括F-35A/B/C等3款用途性能不同的型號，它將陸續取代美國各種多用途戰機與轟炸機，例如海獵鷹（Harrier）垂直起降戰機、F-16、F/A-18、A-10和F-117。

喬普拉指出，雖然已經進入量產，F-35還在不斷地升級，下一階段的Block 4整合更多新式武器、更新航電設備與提高監偵性能、新一代的航空引擎與定向紅外線偵測導引設備。

當然，F-35有不少缺點，除了各種故障問題、交貨緩慢之外，原計劃3種型號可以共用70%的零件，最後只能有25%共用，使得造價更加昂貴，每架高達1億美元左右。最近中國對鎵和鍺等金屬實施出口管制，也可能會影響F-35和其他配備主動式相控陣雷達（ASEA）的生產。

目前採用F-35的國家除美國之外，還有16個美國的盟友。其中在印太地區有澳大利亞、日本、韓國與新加坡；台灣曾經熱衷於購買F-35，但因為有機密數據洩漏疑慮而未獲同意；泰國也曾表達意願，但最後美方只出售F-16V與F-15E；土耳其則是在向俄羅斯購入S-400防空導彈系統後被剔除在名單之外。

文章指出，印度尚未正式尋求採購F-35，但是F-35參加今年印度航展，有強烈暗示意味。美方公開表示，希望印度先購F-16、F-18或F-15等戰機，同時也先解決向俄羅斯購買S-400防空系統的問題。

喬普拉在文中指出，印度自己開發的5代戰機AMCA至少還要15年的時間，印度的目標應該至少要獲得114架5代戰機，如果美國願意出售F-35，應該考慮先採購2個F-35A中隊（印度空軍一個中隊編制通常為18~20架戰機）。雖然購買和維護F-35是一筆不小的支出，但考慮到印度已經是第5大經濟體而且很快將成為第3大，印度必須在國防安全上有更多的投資。

中國已經服役殲-20至少有150架，但印度自研的5代戰機AMCA計劃至少還要15年才能完成。（圖／中國軍網）

他指出，中國已經服役的殲-20至少惰150架，巴基斯坦正在增加其戰鬥機中隊實力。但至今印度仍處於光輝戰機（LCA）Mk1階段。未來要過渡到AMCA的5代戰機階段，還要經過LCA的Mk1A和Mk2階段，還需要相當長的時間。

文章建議，購買約40架F-35及其武器可以增強印度空軍的作戰能力，並具有明顯的（對中國）威懾作用。印度國防安全機構必須盡快就採購F-35問題接上線，以應對與中國關係發生突發性的重大的變化，因為這時快速增加戰機數量就非常重要。