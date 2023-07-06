知名謝姓藝術家5日晚間遭控涉嫌性侵，一位自稱乾女兒的女網友控訴自13歲起被性侵多年，消息曝光後震驚文化圈。《鏡週刊》人物組副總編王錦華6日晚間透露，其實謝男事發後傳訊給她狂喊「我沒有」，不過去年曾和謝男合作《NEXEN未來密碼—浮光疊影劇場》的陸姓前執行製作人出面打臉，「至少在他對我說的版本裡，他都有與未成年少女性交！」

謝男遭控多年前性侵乾女兒，甚至喊出「我很大妳忍耐一下就好」，之後每天晚上乾女兒睡著後都會慘遭魔爪，還被謝男強拍身體特寫的裸照。對此，去年曾和謝男合作開幕演出《NEXEN未來密碼—浮光疊影劇場》的台北表演藝術中心回應，原訂12月會重新上檔，如今將暫緩執行，並成立專案委員會處置。

曾參與製作的余姓女演員6日中午在臉書發文證實，其實去年4月劇組就曾接獲性侵指控，呼籲謝男能夠好好的認錯進監獄服刑並接受諮商；另一位曾參與製作的陸姓前執行製作人則指出，當時有跟謝男反覆確認事實、安排其和劇組說明，出自對謝男的信任，相信對方說法，並因此讓其餘夥伴決定繼續與其工作。

陸姓前執行製作人證實謝男曾認了和未成年少女性交。（翻攝自王錦華臉書）

王錦華6日晚間在臉書分享落實性別平等與公眾課責機制倡議的聯署書，提到謝男事發後曾傳訊息給她「不斷說：我沒有！我沒有！」，不過陸姓前執行製作人斬釘截鐵回應，「他有，至少在他對我說的版本裡，他都有與未成年少女性交！」。

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