根據台中市政府警察於今年3月公布之「111年台中市重要治安指標」資料，111年刑案發生數2 萬2,426 件，為近5年來最低，刑案破獲率99.40%為近5年來最高。根據《關鍵調查》最新調查結果，高達78.3%的民眾對台中市警察整體服務表現滿意，也有63.9%的民眾對台中市治安滿意。

根據《關鍵調查有限公司》6日再臉書粉專公布調查結果，民眾對台中市治安有63.9%表示滿意（7.9%非常滿意、56.0%還算滿意）；25.8%表示不滿意（22.1%不太滿意、3.7%非常不滿意），另有10.3%無明確意見。

該粉專接著指出度，民眾對居住社區（或住家附近）的治安滿意度，有85.2%表示滿意（18.4%非常滿意、66.8%還算滿意）；6.2%表示不滿意（5.6%不太滿意、0.6%非常不滿意），另有8.6%無明確意見。

另外，民眾對台中市警察整體服務表現滿意度，高達78.3%表示滿意（14.8%非常滿意、63.5%還算滿意）；13.0%表示不滿意（10.7%不太滿意、2.3%非常不滿意），另有8.7%無明確意見。

該民調執行單位與經費來源皆為關鍵調查有限公司，針對居住於台中市且年滿18歲者於2023年6月26日-6月29日，晚上18點30分至22點，透過市內電話進行調查。調查有效樣本1110人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.95個百分點之內。