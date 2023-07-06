根據聯合國5日公布的數據，去年海外投資美國的資金，從2021年的3,880億美元驟減為2,850億美元，主要是外國併購美國企業的交易大幅減少。

聯合國指出，去年全球企業新增的海外投資額降到1.3兆美元，與2021年相比少了12％。爆發新冠疫情的2020年不算，去年成了2009年以來外國直接投資最低迷的一年。由於企業主管對前景不安及風險趨避，今年海外投資強勢反彈的可能性不大。

即便如此，考慮到企業面臨種種經濟不確定性，包括疫情的後遺症、食品與能源價格飆漲、中美之間的經濟角力，海外投資縮減的幅度比聯合國擔心的要小得多。

聯合國貿易發展會議秘書長格林斯潘（Rebeca Grynspan）表示，「去年國際投資前景看來極為黯淡，國際資金流動確實受創，但事實證明比預期還要有韌性。」

去年流入已開發經濟體的外國資金，減幅高達37％，尤其歐盟出現外資大舉撤走的情況。但聯合國解釋說，這是因為很多企業利用盧森堡來避稅，使衡量結果遭到「扭曲」。

聯合國指出，將盧森堡排除不計，去年外國對歐盟的投資從2021年的1,270億美元增至1,970億美元。

海外企業對中國的投資成長5％，儘管仍不及美國，創下有史以來最高的1,890億美元，此增幅大多來自歐洲企業。

聯合國指出，愈來愈多國家憂心外國投資對國家安全的潛在威脅，而加強對外資的審查。聯合國估計，自2021年以來，因監管或政治因素取消跨境併購交易的件數增加三分之一。