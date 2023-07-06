病患與家屬在紅會人員與2名福州協和醫院醫生的全程護送下，經由小三通平安返抵金門。(于家麒攝)

長年在大陸福建福州商學院執教的張姓教授，6月26日晚間因腦瘤陷入昏睡，緊急被送往福州省立醫院開刀治療救回一命；術後雖已意識清醒，但因人在對岸致照護上產生諸多不便，家屬急需接回台灣照護治療。經由福州協和醫院醫師與金門紅十字會等兩岸相關人員攜手，已經由小三通平安返抵金門，將盡快安排專機返台，進一步治療。

據了解，年約54歲張教授在大陸福州商學院執教已多年。6月26日晚間因昏睡不起，緊急送往福州省立醫院救治，經診斷為腦瘤出血緊急開顱手術救回一命，人雖清醒，但家屬均在台灣照護不便，急需接回台灣照護。

金門紅十字會指出，5日經由海基會轉介該會協助人道救援，總幹事呂忠飛與副總幹事許仲榮、洪楙彬及吳志鵬共4人，搭船趕往廈門，於6日上午在家屬及2名福建醫科大學附屬協和醫院醫師護送下，搭乘救護車趕抵廈門五通碼頭，搭乘下午1點30分小三通船班順利返抵金門，隨後先送至部立金門醫院暫時安置照護。

張教授的太太表示，張老師於6月26日因身體不適，被福建商學院閩台專班的同事發現，及時送醫急救，在福建省立醫院龔主任醫師團隊緊急搶救之下，開顱取出血塊，保住生命；閩台專班主任黃曉及許多同事徹夜不眠的守候，緩解她慌亂無助的心情。

張師母說，張教授在福建省立醫院ICU病房醫治期間，除了感謝福建省立醫院長官、主任醫師龔書榕及所有醫護人員的細心照護之外，還要感謝福州市台辦處長林堅熱心協調救援管道、

尤其福建醫科大學附屬協和醫院院領導特別支持下並請黃祈潔醫師、柯建偉醫師一路護送到金門、金門紅十字會總幹事陳忠飛日夜聯繫後送事宜、台商王月霞女士奔走尋找救援資源、育達科技大學董事長王育文、福建商學院蕭副校長、閩台專班主任黃曉、專班教學祕書何清壇及所有老師每日的關心和陪伴，福州市台協會的關注。

張師母強調，得之於眾人的幫助太多，永遠銘記在心，張教授定會以平安健康好好活著來回報大家，再一次深深感謝。