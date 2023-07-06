南韓經濟表現低迷，專家憂心，青年就業人數的減少趨勢將無可避免。而近期一項就業調查顯示，南韓上班族最想要的公司福利竟然是「每周4天工作制」，其次則是居家辦公與彈性工作制，反映出工時制度比餐飲或福利積分等金錢上福利更受上班族歡迎。

南韓就業門戶網站Incruit發布的一項調查結果顯示，受訪的885名上班族當中，

最想要的公司福利就是「每周4天工作制」，占比高達23.4%。Incruit品牌交流組組長表示，現在的年輕人傾向於所謂的「工作與生活平衡」，他們非常喜歡能夠自己控制時間的工作。

據南韓《中央日報》報導，在青年就業人數料將持續減少的情況下，有預測指稱，如果不想增加工作時間的青年越來越多，由於工作人口減少而導致的「空缺職位」增長速度可能比預期中更快。

更令專家憂心的是，南韓每周工作時間不到36小時的青年就業者中，兼職和自由業的比例相當高，而10人中有超過7人不願意工作更長的時間。過去外界往往認為，畢業後做兼職只是成為正式員工前的過渡階段，但最新統計顯示，在48.9萬名每周工作不到36小時、且未接受教育的青年中，竟然超過7成表示，「只想維持現狀」。