香港女星鄭秀文昔日與「CoCo」李玟是同門師姐妹，兩人共事多年，2019年她還邀請李玟當演唱會嘉賓，她們互動宛如姊妹般親密，昨（5）日在得知李玟驟逝後她坦言「很難接受」；而過去曾受憂鬱症困擾的鄭秀文，瞭解李玟的痛苦，她也曬出二人在舞台上的合照，感激地說，「謝謝送給我這份美麗回憶」。

當年鄭秀文與李玟都是從「全球華人新秀歌唱大賽」發跡，先後進入同一間經紀公司，就算後來二人沒有同公司，李玟還是會稱呼鄭秀文為「師姐」。昨（5）日晚間李玟被其二姊證實因憂鬱症輕生，搶救無效在醫院逝世的消息曝光後，鄭秀文一時間很難接受這消息，想說些什麼又不知道該如何表達。

鄭秀文直到今（6）日下午才在社群發文，回憶與李玟在華星時期，一起為歌唱理想奮鬥，到電視台出席大大小小的宣傳等，她也翻唱過李玟的作品〈給最傷的人〉；而鄭秀文在2019年演唱會上，還邀請李玟當嘉賓，合唱〈給最傷心的人〉，她記得與許久沒見的李玟給彼此深深的擁抱，現在回看，忍不住表示，「謝謝你（妳）送給我這份『可一不可再』的美麗回憶」。

其實鄭秀文與飽受憂鬱症之苦的李玟是同病相憐，她在2004年時也因憂鬱症身心俱疲，最後靠著信仰療癒心靈，最後才慢慢走出來，因此她相當能共情李玟的感受，一句「憂鬱症的痛苦，我懂」，使不少粉絲都看哭。

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