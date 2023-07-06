哥白尼氣候變化服務透過聲明稿表示，「這是全球最熱的6月，比1991年至2020年的平均溫度高出攝氏逾0.5度，並大幅超越前次在2019年6月創下的高溫紀錄。」

哥白尼的氣候科學家指出，溫度創紀錄是大氣中累積著過去數十年來工業排放的二氧化碳和其他溫室氣體，以及發生在太平洋的強烈聖嬰現象共同的結果。

獨立氣候數據機構「柏克萊地球」（Berkeley Earth）首席科學家羅德（Robert Rohde）指出，這是全球暖化和聖嬰現象下，預期會發生的結果，現在我們經歷了史上最高溫紀錄。

哥白尼的科學家表示，6月全球各地皆感受到酷熱難耐，從北歐出現紀錄高溫，到南極海冰面積創新低。西北歐、加拿大部分地區、美國、墨西哥、亞洲和澳洲東部6月均創下高溫紀錄。英國上個月創下1884年來最熱6月紀錄。

此外，哥白尼的報告顯示，6月全球海洋溫度創下1970年代以來的新高紀錄。海洋科學家擔心，海水溫度上升長期可能影響海洋生物，例如改變魚類的遷居習性，增加海水酸度，危害珊瑚礁、紅樹林和溼地。值得一提的是，近日全球氣溫不斷飆高，專家預期短期恐難降溫，7月溫度恐再創紀錄。

根據美國國家環境預測中心（NCEP）數據顯示，3日全球平均溫度達到攝氏17.01度，創下NCEP自1979年開始追蹤該數據以來最高。不料次日隨即刷新紀錄，溫度上升至17.18度，5日的溫度維持在紀錄高點。前次高溫紀錄是2016年8月創下的攝氏16.92度。

羅德指出，海洋和大氣溫度短時間可能不會下降，預期7月可能再創高溫紀錄。